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Мощные взрывы в Крыму: главарь оккупантов Аксенов сообщил о жертве

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Мощные взрывы в Крыму: главарь оккупантов Аксенов сообщил о жертве

Фото: УНИАН

Общей эвакуации по району нет, отселены будут только жители домов, расположенных в непосредственной близости от военного аэродрома.

В захваченном Россией Крыму в результате мощных взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме погиб один человек.

Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, ситуация контролируется.

"...К сожалению, один человек погиб... общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", — поделился чиновник.

Напомним, 9 августа в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Это произошло на военном аэродроме РФ.

В Минобороны РФ заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Сообщалось о пострадавших.

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