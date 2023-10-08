Мощные землетрясения в Афганистане: погибли 2 тысячи человек

На западе Афганистана произошло сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли, по меньшей мере, 2000 человек и разрушены около 600 домов. Ранее сообщалось, что погибли 120 человек.

Об этом пишет издание Welt.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения произошел около 11:00 по местному времени. За землетрясениями последовал афтершок магнитудой 6,3.

В результате землетрясения 7 сел полностью разрушены, сообщил представитель афганской национальной службы борьбы со стихийными бедствиями.

По данным ВОЗ пострадали около 4200 человек. Агентство ООН по чрезвычайным ситуациям предполагает, что количество жертв будет расти, поскольку многие оказались под завалами.

По словам афганских чиновников, погибло не менее 2000 человек, но точное количество жертв гораздо больше, потому что многие находятся под обломками разрушенных зданий.

Подземные толчки произошли на глубине около десяти километров. Землетрясения также ощущались в соседнем Иране.

Напомним, в Марокко произошло сильнейшее землетрясение за последние 120 лет. Погибли более двух тысяч человек.

Читайте также: