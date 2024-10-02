Мощный авиаудар по Волчанску: действительно ли враг применил супербомбу ОДАБ-9000 — ВСУ

Пропагандисты использовали видео взрыва для "эффектной" картинки и устрашения.

Российская оккупационная армия нанесла мощный воздушный удар по городу Волчанску на Харьковщине, однако о применении авиабомбы ОДАБ-9000, которую считают самым мощным неядерным боеприпасом в армии РФ, речь не идет.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"Для применения этого боеприпаса [ОДАБ-9000] требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано", — отметил он.

По словам Саранцева, враг применил боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки.

Он добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, устрашение местного населения и дестабилизацию региона.

"Призываю представителей украинских медиа и администраторов телеграмм-каналов соблюдать информационную гигиену и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов", — обратился к СМИ представитель ОТУ "Харьков".

Что известно об ОДАБ-9000

Объемно-детонировочная авиационная бомба повышенной мощности ОДАБ-9000 разрабатывалась для обхода конвенции об использовании ядерного оружия. Россияне ее называют "папой всех бомб”.

По мощности она уступает тактическим ядерным боеприпасам, но ею можно покрывать огромные по площади территории. Мощность ее взрыва – 44 тонны в тротиловом эквиваленте.

На расстоянии более 1 км ударная волна выбивает стекла в домах и сносит заборы, а на расстоянии 2290 м от места взрыва сбивает людей с ног.

Доставляется ОДАБ-9000 стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".

Напомним, Силам обороны Украины удалось сократить возможности российских войск в районе Волчанска.

ВСУ показали удар по позициям оккупантов на заводе в Волчанске

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