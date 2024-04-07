Мощный ракетный обстрел Харькова: власти сообщили о последствиях "прилетов"

Сегодня, 7 апреля, россияне снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Город под обстрелом. Два взрыва. Есть раненые в результате ракетных обстрелов одного из центральных районов города", — коротко написал он.

Профильные службы выехали на места попадания. Есть повреждения жилищной инфраструктуры.

"Зафиксированы четыре попадания в нескольких районах Харькова. К этой минуте в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс", — добавил глава ОВА Олег Синегубов.

Ранее стало известно, что в Харькове раздаются взрывы. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. В регионе идет воздушная тревога. Также сообщалось, что сегодня в Одессе тоже были слышны взрывы.

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