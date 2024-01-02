Мощный ракетный удар по Украине: в Минобороны РФ сделали циничное заявление

По данным Зеленского, известно о 4 погибших и почти сотне пострадавших.

Утром 2 января Россия атаковала жилые дома и другие гражданские объекты в Украине. Однако в Министерстве обороны РФ заявили, что они нанесли "высокоточные удары" по военным объектам.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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"ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых "киевскому режиму "западными странами", — говорится в заявлении террористического ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате сегодняшней атаки врага — 92 раненых, четверо погибших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Есть вероятность пуска "Калибров"! Игнат о массированной ракетной атаке 2 января

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