Мощный удар по Харькову: Евлаш рассказал о циничном отвлекающем маневре россиян

В частности, оккупанты ударили по городу 12 ракетами С-300 и С-400.

Во время массированной атаки по Харькову 11 апреля российские войска применили отвлекающий маневр. Поначалу оккупанты запустили по городу беспилотники Shahed. Отвлекая на них внимание, нанесли ракетные удары.

Об этом во время телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, во время этого отвлеченного маневра 12 зенитных ракет типа С-300 и С-400 были применены по Харькову. Армия РФ ударила по разным районам города – под прицелом была важная инфраструктура.

"Мы стали свидетелями очередной циничной российской атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Почти с 22:00 до 6:00 утра длилась воздушная тревога, во время которой враг использовал свои разные средства воздушного поражения, разные типы ракет — почти все, что есть в них в арсенале", — прокомментировал представитель ПС.

В частности, ночью для атаки россияне вывели в небо стратегические бомбардировщики типа ТУ-95МС, которые выпустили 20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Также взлетело восемь МиГов, запустивших шесть "Кинжалов". Кроме того, военные РФ запустили 40 БпЛА типа Shahed-131/136, которые кружили по территории Украины.

"Довольно сложно бороться с этими ракетами ("Кинжал" — Ред.). Для того чтобы эффективно прикрывать наши города, объекты энергетической инфраструктуры, необходимы специальные силы и средства, которые могут это делать. В частности, системы Patriot крайне необходимы сейчас", – подчеркнул Илья Евлаш.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли по меньшей мере десять ударов по Харькову. Россияне ударили по критической инфраструктуре.

После мощной атаки России в Харьковской области было введено отключение света. Более 200 тысяч абонентов остались без электричества после ударов РФ по критической инфраструктуре.

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