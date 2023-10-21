Мощный удар по Кривому Рогу и атаки на Херсонщину: как прошла ночь в регионах Украины

Россияне снова атаковали мирные города.
Ночь на 21 октября в ряде областей Украины прошла с обстрелами. Россияне атаковали города дронами и ракетами.
Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.
Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 2 взрыва из миномета. Без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили минометный обстрел Шалыгинской громады. Зафиксировано 8 взрывов. Обошлось без последствий.
Запорожская область: россияне нанесли 106 ударов по области, пострадали 20 населенных пунктов. Враг совершил ракетный удар по Любицкому, 13 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Волшебному, Малиновке, Новодаровке, Каменскому и Пятихаткам, 3 РСЗО-обстрелы Роботино, а также нанес авиационный снаряд по Орехову.
Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.
Днепропетровщина: ночью в Кривом Роге раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Есть разрушения на объекте критической инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.
Вчера вечером враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.
Погиб 60-летний мужчина. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Из-за атаки произошел пожар, который спасатели обуздали. Повреждены 3 дачных дома.
Харьковщина: на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага потерпели Гатище, Волчанск, Огурцово Чугуевского района и Бологовка Купянского района.
На Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам. Ранения получил и был госпитализирован в состоянии средней тяжести 39-летний мужчина.
Луганщина: за сутки украинские военные отразили еще пять атак россиян в районе Надежды и попытки наступления врага восточнее Невского.
По Невскому, Макеевке и Белогоровке противник открывал огонь из артиллерии и минометов.
По Белогоровке также нанесен удар по авиации.
В сутки противник совершил 136 обстрелов (547 снарядов).
Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 15 обстрелов. Вид вооружения – ЗРК "С-300", авиаудары (тип ракет не установлен), РСЗО "Град", артиллерия.
Под огнем находились: Константиновка, Торецк, Авдеевка, с. Бердичи, пгт Курдюмовка.
Повреждены 10 жилых домов.
В сутки: один человек ранен.
Николаевщина: ночью враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта района. Пострадавших нет. Вчера артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (322 снаряда).
Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области.
Вчера утром оккупанты выпустили 4 КАБ по Бериславу. В своем доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм горожанка погибла на месте. Также удар двумя КАБ пришелся по Новобериславу.
За сутки по области один человек погиб, еще один получил ранения.
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