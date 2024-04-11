Мощный удар по Николаеву: выросло количество погибших, появилось видео с последствиями

В городе повреждены дома и разбиты автомобили.

В результате российской атаки по Николаеву 11 апреля количество погибших возросло до четырех. Разрушения в городе запечатлели на видео.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Силы обороны юга Украины.

По информации от главы военной администрации, в настоящее время известно о четырех погибших и пяти пострадавших в результате вражеских ударов.

Силы обороны Юга Украины опубликовали видео с разрушениями в Николаеве после мощной атаки.

"Последствия вражеского террористического удара по Николаеву. Частный сектор, гражданские люди, среди бела дня..." – говорится в подписи к ролику.

На кадрах видны поврежденные дома и разбитые автомобили.

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В Николаеве сняли на видео разрушения после атаки

Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Напомним, днем 11 апреля в Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате атаки по городу сначала было известно о двух погибших.

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