Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мощный удар по Николаеву: выросло количество погибших, появилось видео с последствиями

Мощный удар по Николаеву: выросло количество погибших, появилось видео с последствиями

Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

В городе повреждены дома и разбиты автомобили.

В результате российской атаки по Николаеву 11 апреля количество погибших возросло до четырех. Разрушения в городе запечатлели на видео.

Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и Силы обороны юга Украины.

По информации от главы военной администрации, в настоящее время известно о четырех погибших и пяти пострадавших в результате вражеских ударов.

Силы обороны Юга Украины опубликовали видео с разрушениями в Николаеве после мощной атаки.

"Последствия вражеского террористического удара по Николаеву. Частный сектор, гражданские люди, среди бела дня..." – говорится в подписи к ролику.

На кадрах видны поврежденные дома и разбитые автомобили.

Читайте главные новости дня:

В Николаеве сняли на видео разрушения после атаки

В Николаеве сняли на видео разрушения после атаки
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео / ©
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео / ©
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео / ©
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео / ©
Разрушение в Николаеве в результате атаки 11 апреля/Скриншот с видео

Напомним, днем 11 апреля в Николаеве прогремели мощные взрывы. В результате атаки по городу сначала было известно о двух погибших.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация