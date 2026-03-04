Мощный удар по порту Новороссийска: повреждены 5 вражеских кораблей

Российский морской тральщик «Валентин Пикуль» / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время атаки по Новороссийску в Краснодарском стран РФ в ночь на 2 марта было применено 200 беспилотников. Из-за ударов были повреждены 5 российских кораблей и нанесены потери живой силе.

Об этом сообщили в российских телеграм-каналах и подтвердили источники ТСН.ua в СБУ.

В пабликах указано, что был осуществлен массированный удар по портовой инфраструктуре Новороссийска. По предварительным подсчетам подразделений противовоздушной обороны, во время атаки было применено не менее 200 ударных беспилотников.

Реклама

В результате обстрела повреждения получили пять военных кораблей, находившихся в порту. Один из них получил серьезные повреждения — вероятно, речь идет о морском тральщике «Валентин Пикуль» (в/ч 90921, Новороссийск).

Также сообщается о повреждении кораблей «Ейск» и «Касимов».

По имеющейся информации, погибли трое военнослужащих, еще 16 получили ранения.

Кроме того, Силы обороны разнесли радар наведения комплекса С-300 ПМУ-2 «Фаворит», ЗРГК «Панцирь-С2» и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале «Шесхарис». Пожар в порту длился всю ночь.

Реклама

Атака на Новороссийск — что известно

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 2 марта Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал «Шесхарис» и военно-морскую базу в Новороссийске, повредив нефтеналивное оборудование и РЛС комплекса С-400.

Также были подтверждены последствия атаки 28 февраля по российскому НПЗ «Албашнефть», где уничтожен и поврежден ряд резервуаров и трубопроводов.