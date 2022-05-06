"Мощный удар по системе управления": экс-глава ЦРУ сообщил, сколько российских генералов ликвидировали в Украине

"Мощный удар по системе управления": экс-глава ЦРУ сообщил, сколько российских генералов ликвидировали в Украине

В Украине ликвидировано не менее 10 или 11 российских генералов, а количество ликвидированных командиров батальонов и бригад РФ гораздо больше. Таким образом, Украина нанесла мощный удар по системе управления российских сил.

Старшим командирам РФ лично приходится прибывать на передовую и командовать на месте, ведь украинские войска глушат незащищенную радиосвязь оккупантов.

Об этом рассказал экс-директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус в интервью "Укринформу".

"В настоящее время убиты по меньшей мере 10 или 11 российских генералов. Это потрясающая цифра, особенно если учесть, что вся армия США потеряла одного генерала в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане. А значит, это мощный удар по системе управления российских сил. И вы можете себе представить, что численность (ликвидированных – ред.) командиров батальонов и бригад в разы превышает численность погибших генералов", – рассказал Петреус.

Он также отметил, что украинские войска глушат незащищенную радиосвязь российских военных. Поэтому старшие командиры оккупантов лично прибывают на передовую, где и встречают смерть.

"В такой ситуации отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время искусные украинские снайперы просто убирают их", — объяснил экс-глава ЦРУ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на 6 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,9 тыс. человек.

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