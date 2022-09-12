Мощный удар ВСУ на юге: уничтожены десятки оккупантов, техника и состав БК

Ударом Вооруженных сил Украины на южных рубежах был уничтожен склад боеприпасов в Каховке Херсонской области.

Кроме того, ликвидирован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станция РЭС, живая сила российских оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ нанесла 3 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.

"Не имея успехов на суше, в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения", — говорится в сообщении.

Враг за минувшие сутки потерял 40 человек живой силы, 4 танка и еще 4 единицы бронированной техники, 3 самоходных гаубицы Мста, а также склад боеприпасов в Каховке.

Ранее стало известно, что Херсонское направление не отстает от Харьковского и там ВСУ продолжают проводить методическое уничтожение группировки с помощью дистанционных средств огневого воздействия.

Колоборанты, Херсон, Крым, Донбасс: Андрей Цаплиенко – о ситуации на войне

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