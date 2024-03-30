Мощный удар: защитники неба на юге сбили ракету и два беспилотника в день (видео)

Силы ПВО Украины за день уничтожили три воздушных цели, среди которых ракета и два беспилотника.

30 марта воины воздушного командования "Юг" продемонстрировали высокую эффективность в защите воздушного пространства страны. В течение дня украинским военным удалось уничтожить три вражеские воздушные цели.

Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Среди обезвреженных объектов – управляемая авиационная ракета Х-59, предназначенная для поражения наземных целей с большого расстояния. Кроме того, силы ПВО сбили разведывательный беспилотник россиян Supercam.

Еще одной уничтоженной целью защитников стал ударный беспилотник "Ланцет", предназначенный для нанесения точных ударов по наземным объектам.

Воздушные силы ВСУ обнародовали видео, на котором зафиксированы моменты уничтожения вражеских воздушных целей.

Отметим, что управляемая авиационная ракета Х-59, уничтоженная 30 марта в 14:50, летела на Днепр. Ее удалось ликвидировать в Днепровском районе Днепропетровской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.