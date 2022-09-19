Мощный взрыв прогремел в 300 м от реакторов: армия России выпустила ракеты по Южноукраинской АЭС (фото)

Российские оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Российская армия в ночь на 19 сентября ракетами ударила по промышленной зоне Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Пострадавших в персонале станции, к счастью, нет.

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В результате обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Как отмечается, все три энергоблока ПАЭС сейчас работают в штатном режиме.

"Акты ядерного терроризма рашистов грозят всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы", — подчеркивают в сообщении.

В пресс-службе "Энергоатома" также обнародовали фото из воронки от ночного взрыва вражеской ракеты на ПАЭС: ее диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

Напомним, Данилов раскритиковал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

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