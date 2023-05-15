Мощный взрыв в центре Луганска: один человек погиб, количество пострадавших увеличилось до семи

Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии, среди них глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет.
Во временно оккупированном Луганске 15 мая произошел мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в центре города по улице Демехина.
Известно, что один человек погиб. А количество пострадавших увеличилось до семи. Ранее сообщалось о пяти раненых.
Об этом пишут росСМИ.
"Семь человек пострадали от взрыва в Луганске, сообщил глава аннексированной "ЛНР" Леонид Пасечник. Четверо пострадавших — в тяжелом состоянии, среди них глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет", — говорится в сообщении Meduza LIVE.
Сообщается о трех раненых охранниках Корнета.
Пропагандистский кремлевский ресурс ТАСС называет взрыв покушением.
Напомним, в результате взрыва в Луганске ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет. Отмечалось, что Корнет получил тяжелые ранения.
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