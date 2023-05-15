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Мощный взрыв в центре Луганска: один человек погиб, количество пострадавших увеличилось до семи

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Мощный взрыв в центре Луганска: один человек погиб, количество пострадавших увеличилось до семи

Взрыв в центре Луганска/Фото: Mach

Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии, среди них глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет.

Во временно оккупированном Луганске 15 мая произошел мощный взрыв. Отмечается, что инцидент произошел в центре города по улице Демехина.

Известно, что один человек погиб. А количество пострадавших увеличилось до семи. Ранее сообщалось о пяти раненых.

Об этом пишут росСМИ.

"Семь человек пострадали от взрыва в Луганске, сообщил глава аннексированной "ЛНР" Леонид Пасечник. Четверо пострадавших — в тяжелом состоянии, среди них глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет", — говорится в сообщении Meduza LIVE.

Сообщается о трех раненых охранниках Корнета.

Пропагандистский кремлевский ресурс ТАСС называет взрыв покушением.

Напомним, в результате взрыва в Луганске ранен так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет. Отмечалось, что Корнет получил тяжелые ранения.

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Дата публикации
Просмотры
876
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