Мосейчук рассказала, как для нее началась война: "Взрывы совсем рядом с моим домом"

Телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук вспомнила, как началась война.

В эфире марафона "Єдині новини" знаменитость поделилась, что в ночь на 24 февраля плохо спала после своего ночного эфира, где говорили о войне.

"Было беспокойно, сердце чувствовало плохое и в пять все произошло. В то утро, никогда не забуду звука взрывов — это совсем рядом с моим домом. В 5:34 в Facebook я написала "ВОЙНА". От тех утренних взрывов вскочила вся страна. Кто-то вздрогнул от гула вертолетов, истребителей и бомбардировок. Их слышал Киев, Гостомель, Буча, Васильков, Борисполь, Бровары, Чернигов, Харьков, Сумы, Черкассы, Херсон, Бердянск, Николаев... Те, кто не слышал, узнал из новостей", – рассказала Мосейчук.

Ведущая также вспомнила, что 24 февраля украинские дороги в западном направлении были переполнены машинами. Кто не имел машин – шел пешком, а те, у кого закончился бензин – толкали машину собственноручно.

"Дорога до главного форпоста — Львова и, как тогда казалось более безопасных западных областей, занимала целые сутки. Та, по которой в Житомир, к моим родителям я когда-то ездила через час-полтора. Та, которая уже через несколько дней превратится в дорогу смерти. Но 24 февраля мы еще не знали, сколько смертей, горя и трагедий увидит трасса Киев-Житомир", – добавила знаменитость.

Напомним, недавно Наталья Мосейчук впервые рассказала, что войска РФ сделали с ее домом возле Бучи. Дом в пригороде Киева был поврежден во время оккупации и танковых боев в марте российской армией.

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