Мошеннические call-центры обзванивают родных пропавших, требуют деньги: специальный уполномоченный рассказал, как не попасть на крючок

Есть случаи, когда россияне связываются с родными пропавших украинских военных и требуют, например, шпионить в пользу России. Мол, поступайте так, иначе с вашим родным будет плохо.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов и привел самые типичные примеры вражеского шантажа.

"Нам известно о таких случаях, когда россияне связываются с родными лиц, пропавших без вести, и пользовались их горем неопределенности (что с родным, жив он, или она, или здоров?), пользовались тяжелым моральным состоянием, готовностью узнать что угодно о своем родном. Речь о требовании, например, денег, или требование следить за местом расположения украинской военной техники. Угрожали: если не будете выполнять, пленному будет хуже. Единственный выход и единственное правильное действие для попавших в плен родных человека – обращаться в СБУ. И ни в коем случае не вестись на такой шантаж, не начинать выполнять преступные указания РФ или же пересылать деньги за "должное" содержание в плену или так называемый "выкуп", – рассказал специальный правительственный уполномоченный.

По словам Добросердова, бывают случаи, когда шантажисты убеждают родных пропавшего приехать на территорию России. Мол, здесь вам отдадим человека, привозите деньги.

"Снова же, повторюсь: мошенники пользуются тяжелым моральным, психологическим состоянием наших людей, которые ищут своего родного. Конечно, никто никого никому не отдает, а деньги забирают", – отмечает он.

Добросердов добавляет, что масштаб мошеннических действий должен комментировать СБУ.

"Другая ситуация – существование не только российских мошенников. Есть также проблема, когда мошеннические call-центры скупают списки с телефонами родных пропавших и начинают их обзванивать, требуют перевести деньги. Не редки случаи, когда семья пропавшего просто помогает мошенникам, размещает информацию в каких-то Telegram-каналах о своем пропавшем человеке, указывая даже мелкие детали, например, о наличии татуировки. А потом злоумышленники из такой информации формируют базу данных и шантажируют родных пропавшего.

Также типичными действиями шантажистов, по словам специального правительственного уполномоченного, есть вымогательство от родных пленных выходить на митинги. "То есть задача у россиян – раскачивать ситуацию в Украине, увеличивать социальное напряжение", – добавил Добросердов.

Напомним, ранее омбудсмен объяснил, когда пропавшего военного могут признать умершим и как действовать его родным.

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