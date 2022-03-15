Мошенник пытался нажиться на войне и требовал деньги у бизнесменов

Мошенник пытался нажиться на войне и требовал деньги у бизнесменов

Мужчина выманивает деньги у бизнесменов и потом просто пропадает.

В Одесской области работает циничный мошенник. Представляется Максимом Марченко и выманивает у людей деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Будьте внимательны, мужчина требует деньги на нужды ВСУ и просто исчезает. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Мошенник звонит по телефону бизнесменам, представляется начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко и требует оказывать поддержку ВСУ. Конечно, его просьбы выражаются в угрожающей форме и давят на психику людей. Администрация сообщает, что этот человек мошенник и никаких звонков начальник Одесской ОВА Максим Марченко не совершает.