Мошенники оформляют кредиты на пленных военных ВСУ: как работает схема

Мошенники в Украине прибегают к новой схеме. В частности, получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют кредиты.

О новой мошеннической схеме сообщили на сайте Киберполиции Украины.

Там отмечают, что злоумышленники осуществляли перевыпуск SIM-карт и проверяли, являются ли перевыпущенные номера финансовыми. Таким образом аферисты получали доступ к онлайн-банкингу. Со всех счетов перечисляли остаток денег, а также выпускали кредитные карты и присваивали суммы кредита.

"Группировке удалось получить доступ к номерам более 20-ти военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести. Общая сумма ущерба составляет более 2 млн грн", — говорится в сообщении.

Замдиректора Украинской межбанковской ассоциации Олеся Данильченко рассказала, что военнослужащие могут защититься от мошенников, идентифицировав себя через мобильных операторов. Для этого необходимо привязать SIM-карту к своему паспорту.