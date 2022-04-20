Мошенники рассылают переселенцам сообщения о фейковых выплатах, чтобы обокрасть их: схема

В Украине во время войны мошенники придумали новую схему обогащения.
Они рассылают украинцам сообщения о фейковых выплатах, чтобы обокрасть их.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Мошенники рассылают SMS-сообщения, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам.
"В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. В таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области защитники провели удачную вылазку и изрядно проредили ряды оккупантов.
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