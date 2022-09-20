"Мошонку она ему уже отрезала": Арестович прокомментировал бунт Пугачевой против Путина

Пугачева сказала Путину: "Я против, ты не справился, все, что ты делаешь, полное говно". У нас есть бунт "СССР" против РФ, говорит Арестович.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сообщение Аллы Пугачевой в Instagram, где она осудила войну России против Украины.

По его словам, Алла Борисовна – чрезвычайно важная фигура для людей из постсоветского пространства.

"Она является частью самоидентификации людей, которым за 40, в России и не только. Она воплотила в себе все, что они инвестировали в свою молодость, все лучшее: под нее женились, под нее разводились, под нее детей рожали и т.д. Больше того, она сделала несколько невероятных вещей: добилась, чтобы одновременно ее любили и народ, и система, которая этот народ подавляла. Ее любили генсеки, она никогда не стояла в парке и не пела партийные песни. В партии не была. За границу выезжала на концерты", – сказал Арестович.

Он добавил, что Пугачевой в советское время все прощали. Она позволяла себе вести себя свободно, как никто.

"Что такое Путин? Он не нужен был россиянам как самостоятельная фигура, уже сейчас мы это видим. Он был нужен им как воссоединитель Советского Союза. Того ощущения, в котором люди жили: когда все одна семья, "Мимино", когда все за светлое будущее… А Путинскую политику определяют те, кому 40+", – отметил советник ОП.

Арестович добавил: "Пугачева еще не получила разрешения говорить от имени народа – она, и еще Высоцкий… Она является скрепой их мироощущения. И вот эта скрепа бунтует против Путина, которого они уполномочили, легитимизировали воссоздать Советский Союз. А Пугачева сказала: "Я против, ты не справился, все, что ты делаешь, полное дерьмо". Мы имеем бунт "СССР" против РФ". Больший удар нанести этому режиму было невозможно. Разве что Православная церковь подняла бы бунт против Путина. Независимо от того, что будет дальше, мошонку она ему отрезала, подколенную жилу подрезала полностью. Она сняла с него легитимацию, благословение этого 40+ "а давай восстановим этот СССР" . Путин сейчас переживает ужас Франкенштейна: когда чудовище, которое ты сотворил, восстало против тебя”.

Он отметил, что российские пропагандисты сколько угодно могут рассказывать о войне с нацистами "великого Владимира Владимировича", но их ежедневные многочасовые монологи и в помине не могут сравниться с точной позицией Аллы Борисовны.

"Темные тучи, сгущающиеся над РФ, сейчас чувствуют все россияне. Наиболее отчетливо их видят и чувствуют люди, уже увидевшие жизнь. Это то поколение 40+. На плечах которых и стоит современная Россия. Они понимают, что катастрофа неотвратима. Но душу грела надежда хоть в какой-то форме вернуться в теплое место под солнцем, где все вместе и все счастливы, ради этого они готовы были терпеть невзгоды и молча сожалеть о жертвах войны, надеясь, что они не напрасны. Но тут пришла Алла Борисовна и сказала: Это не то. И последние иллюзии рухнули. Оказалось, что кровавый режим ведет их в катастрофу без всякой надежды на какое-нибудь будущее", — подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, ранее мы писали, как Галкин и Пугачева поддерживают Украину.

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