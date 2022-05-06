"Москали — это мерзость": "Четкий паца из Ровно" пошел на передовую уничтожать оккупантов

Иван Мартынов, автор популярной фразы "это мерзость", известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ровно", воюет против российских оккупантов на Донецком направлении.

Он уничтожает россиян в составе отдельной 68-й егерской бригады.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Знакомьтесь: Иван Мартынов - известный интернет-сообществу как "Четкий паца из Ровно". Именно его фраза — "это мерзость", сказанная об экономической ситуации в 2014 году, — стала одной из самых популярных мемов далеко за пределами веб-пространства. Сегодня "Четкий паца" уверен: "Москали – это мерзость", и без сожаления уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иван также активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет, но после 24 февраля снова пришлось вернуться на войну.

"После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", — рассказывает украинский воин. Иван добавляет, что 24 февраля еще сквозь сон услышал летящие российские ракеты. "Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел — приехала машина, и вот я уже в военкомате", — вспоминает он.

После победы "Четкий паца" Иван Мартынов планирует жениться и уехать путешествовать — "посмотреть на мир без рашистской гадости".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 72-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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