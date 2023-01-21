Московский патриарх Кирилл призвал своих подчиненных "мобилизовать прихожан"

Глава Русской православной Церкви патриарх Кирилл (Гундяев) считает, что каждый приход должен помогать российским оккупантам на фронте, а священники сами должны ехать на передовую.

Как сообщает официальный сайт РПЦ, об этом он говорил на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове – северо-восточном историческом районе Москвы.

“Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, присылайте посылки, по возможности сами езжайте, поддержите военнослужащих”, — заявил патриарх Кирилл, последовательно поддерживающий войну, развязаную Путиным в Украине.

Глава РПЦ при этом сетовал, что в медийном пространстве до сих пор нечасто говорят о помощи от его подчиненных тем, кто с оружием в руках пришел на украинскую землю.

Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл после литургии в новом Князь-Владимирском храме, который строился на средства Росгвардии, буквально зацитировал один из пунктов военной доктрины РФ, позволяющий применять ядерное оружие.

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