Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Москва чувствует поражение": Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о ядерной войне

Дата публикации
Просмотры
1812
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Москва чувствует поражение": Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о ядерной войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу "реальной опасности" начала ядерной войны.

Кулеба считает, что такими угрозами Кремль хочет запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от поддержки Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине", — отметил министр.

Поэтому Кулеба призвал мир еще больше поддержать Украину, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность.

Напомним, что Сергей Лавров пригрозил миру ядерной войной.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Следующая публикация