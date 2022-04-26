"Москва чувствует поражение": Кулеба прокомментировал угрозы Лаврова о ядерной войне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу "реальной опасности" начала ядерной войны.

Кулеба считает, что такими угрозами Кремль хочет запугать международное сообщество и заставить мир отказаться от поддержки Украины.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине", — отметил министр.

Поэтому Кулеба призвал мир еще больше поддержать Украину, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность.

Напомним, что Сергей Лавров пригрозил миру ядерной войной.

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