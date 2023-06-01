"Москва еще не проиграла": Самусь прокомментировал заявления западных лидеров о подготовке НАТО к войне с РФ

Информационно Украина и западные партнеры очень хорошо "играют" на контрнаступление ВСУ. В то же время, вчера информационное пространство всколыхнуло заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил: не надо думать, что Россия уже проиграла эту войну, не надо смеяться над ее советскими танками 60-х годов советских. Следует иметь в виду, что в Украине меньше 40 миллионов населения, в России более 100 миллионов населения.

Также глава чешского Генштаба генерал Карел Ржехка сказал о том, что, в конце концов, нужно готовиться НАТО к войне с Россией.

В интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь прокомментировал заявления западных лидеров по подготовке НАТО к войне с РФ.

"Я поддерживаю эти заявления, потому что действительно Россия огромная страна, и у них очень много ресурсов. Я бы добавил, что у них, кроме старых танков, старых самолетов и артиллерии, еще и, к сожалению, много денег. И хотя, и санкции там где-то на половину обрезали их нефтяные газовые ежемесячные доходы — было 100 миллиардов, сейчас 50 миллиардов… Но это тоже неплохие деньги.За 50 миллиардов ежемесячно, если не вкладывать в население, можно долго воевать, особенно если есть такие страны, как Иран и есть возможности обходить санкции, можно закупать микрочипы где-то на других рынках, то пятьдесят миллиардов, дают возможность проводить эту войну долго, скажем так, и здесь огромное значение имеет солидарная консолидированная поддержка нашими союзниками, чтобы мы могли перекрывать качеством, ассиметричностью. То есть качество должно побеждать количество. Это очень важно", — сказал Самусь.

По его словам, финансовый ресурс Украины должен быть стабилен.

Это очень важно, чтобы наша экономическая стабильность не мешала нам проводить эту войну. То есть, что возможно, имели в виду президент Польши, начальник Генштаба Чешской Республики? Что даже если мы очистим нашу территорию, включая Крым, война может не закончиться. это не означает, что Путин будет подписывать капитуляцию, он может самоизолироваться в условиях, если у него будут еще деньги, может продолжать восстанавливать свой потенциал, может наносить удар ракетами по Украине, может проводить диверсионные акции и попытаться проводить операции против других стран. здесь я абсолютно согласен, что могут быть проведены операции против стран Балтии. Тот же Сувальский коридор перерезается, страны Балтии оказываются отрезанными от стран НАТО и начинаются удары ракетами, высадка десанта, например, в Литве, Латвии, Эстонии. Это огромная угроза на самом деле", – отметил он.

Эксперт напомнил о событиях девяностых годов.

"Никто воевать не будет, разоружение, конверсия, режем танки на какие-то гражданские девайсы и т.д. В результате западные, особенно европейские армии готовились к миру. Я даже помню, что когда разговариваешь там с офицерами, генералами европейской армии, он говорит мы готовы к миру, наша армия это армия мира, а не войны, и это правда.То есть проводить какие-то операции за границей можно используя стратегическую авиацию, вертолеты, проводить какие-то акции с силами специальных операций, мобильными силами… Да, это могли, но проводить тотальную оборону территорий стран НАТО мы и наши союзники забыли, как это делается", — добавил эксепрт.

По его словам, для этого сейчас восстанавливается военная экономика, возобновляется выпуск миллионов боеприпасов, потому что раньше не было необходимости их столько выпускать, если у нас мобильные операции, для этого абсолютно снаряды не нужны.

"Артиллерия начинает выпускаться, дальнобойные высокоточные средства и что главное — формируется новое понимание, что такое союзничество. Украина, мне кажется, сейчас такой центр формирования, даже понимание, что такое стратегическая автономность, Макрон постоянно о ней говорит. Но на самом деле он еще не понимает, что это такое. Стратегическая автономность вырабатывается сейчас в Украине, и очень важно, вспоминая еще, что скоро будет саммит НАТО в Вильнюсе, нам хотелось бы, чтобы нашим союзникам все-таки стало", — отметил он.

Накануне президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что для России граждане его страны сейчас – "враг №1, не считая самой Украины".

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