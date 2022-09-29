"Москва готова воевать бесконечно долго, если аннексирует украинские территории" – аналитик

Весь цивилизованный мир, кроме России, будет считать эти территории Украиной.

Британский аналитик Анатолий Ливен считает, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины, возможно, является более опасным знаком, чем объявление мобилизации.

Об этом пишет The Guardian.

По мнению автора, важным сигналом будет то, пойдет ли Россия на аннексию этих территорий сразу после референдумов, результаты которых определены заранее.

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"Если это произойдет, это означает, что Москва готова воевать бесконечно долго, а Украине останется надеяться на нестабильное прекращение огня с перерывами на активные боевые действия", - пишет автор.

В случае, если решение о присоединении территорий будет отложено, это означает шанс на возобновление переговоров. Если Кремль пойдет на немедленную аннексию, то в российском обществе будет расти недовольство, и тогда режим Путина окажется под реальной угрозой.

"Тогда к власти может прийти человек, который обвинит лично Путина в провале и решит расширить войну за пределы Украины и объявит тотальную мобилизацию", - считает аналитик.

Напомним, российские оккупанты обнародовали результаты так называемых "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Как и ожидалось, россияне "нарисовали" показатели более 90% за вхождение оккупированных территорий в состав РФ.

У Путина намерены в ближайшие дни объявить о присоединении новых земель, несмотря на то, что международное сообщество не признало "референдумы".

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, объявит об аннексии новых территорий Украины 30 сентября, выступая перед обеими палатами российского парламента.

Фейковые "референдумы" происходили под контролем российских военных. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что во время так называемого голосования к жителям области российские войска применяли давление и угрозы. Об угрозах и фальсификациях говорят и жители "ЛНР" и "ДНР".

По данным общественных организаций, для проведения псевдореферендумов российские оккупационные власти использовали списки людей, добровольно получавших российскую помощь, списки пенсионеров, получавших пенсию наличными на "Укрпочте", списки предпринимателей, уплачивавших местные налоги, а также изъятые из архивов списки.

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