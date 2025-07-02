Москва готовится к большому подкреплению: что означает новый переброс войск из КНДР

Москва готовится к "корейскому усилению". / © Associated Press

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Северная Корея готовится значительно увеличить военную поддержку России, направив до 30 тыщ собственных военнослужащих. По словам источников, речь идет о утроении контингента, который уже действует на стороне РФ — в ноябре 2024 года КНДР отправила около 11 тысяч солдат, в том числе для сдерживания украинских действий в Курской области.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских чиновников.

По оценкам западных источников, около 4 тысяч северокорейских военных были ранены или погибли во время пребывания в России, однако сотрудничество Москвы и Пхеньяна только усилилось.

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Боевые действия в Украине – следующая цель?

По оценке, предоставленной украинскими чиновниками, российское Минобороны готово обеспечить новоприбывших северокорейцев всем необходимым вооружением и снаряжением для интеграции в свои подразделения. Речь идет не только об охране тылов — вероятность участия войск КНДР в боевых действиях на оккупированных территориях Украины оценивается как высокая. Особенно при масштабном наступлении.

На спутниковых снимках аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня 2025 года видны грузовые самолеты на взлетно-посадочной полосе. / © CNN

В документе отмечается, что РФ уже переоборудовает военно-транспортную авиацию для перевозки иностранных военных через Сибирь — регион, граничащий на юго-западе с Северной Кореей.

Признаки подготовки

По спутниковым снимкам, предоставленным CNN Центром открытых источников, в конце мая в российском порту Дунай пришвартовался десантный корабль типа "Рапучая" — такой же, как перевозивший военных КНДР в прошлом году. В тот же месяц активность зафиксировали и в аэропорту Сунан в Северной Корее — на взлетно-посадочной полосе маневрировали грузовые Ил-76, предположительно предназначенные для опрокидывания личного состава.

На спутниковом снимке, сделанном 18 мая 2025 года, видно судно, пришвартованное в порту Дунай в России. / © CNN

"Спутниковые снимки показывают, что маршруты, которые использовались для перевозки войск КНДР в 2024 году, снова активны", - сообщил аналитик Центра Джо Бирн.

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Первое развертывание – под грифом тайно

Впервые о присутствии северокорейских солдат в РФ стало известно осенью 2024 года, но официальное подтверждение появилось только в апреле 2025 года. В октябре были обнародованы фото, где видно, как бойцам КНДР передают снаряжение на базе в Сергеевке, Приморский край. А в ноябре – снимки десантного корабля у порта Дунай.

Теперь эти же маршруты, вероятно, будут снова задействованы для новой волны развертывания – на этот раз в гораздо большем масштабе.

Ранее мы писали, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию в ближайшие недели, чтобы поддержать ее в войне против Украины. ТСН.ua рассказал, что получит КНДР.