Москва имеет несколько кругов ПВО, но дроны снова долетели: что это значит

Последствия атаки на Москву 18 июня

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Силы обороны Украины утром 18 июня нанесли второй за неделю удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Речь идет о НПЗ в Капотне, расположенном в пределах российской столицы. В отличие от атаки 16 июня новый удар, по предварительным данным, оказался значительно результативнее. В районе предприятия фиксировались многочисленные взрывы.

Об этом говорится в материале Defense Express.

По данным OSINT-сообщества КиберМука, поражения могли прийтись на резервуарный парк, установку каталитического крекинга Г-43-107, район установки висбрекинга, а также комбинированную установку по производству метил-трет-бутилового эфира и олигомеризата.

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Кроме этого, аналитики упоминают предварительное поражение ключевой установки первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-6. В свою очередь Dnipro Osint еще до завершения атаки насчитал семь отдельных попаданий.

Официально украинская сторона пока не сообщала, сколько именно дронов было направлено на Москву. В то же время, российские источники традиционно заявляют о “перехвате” значительного количества беспилотников, не раскрывая общего количества использованных средств.

Во время первой атаки 16 июня российская сторона утверждала о якобы "перехвате" не менее 172 дронов разных типов. По сообщениям местных властей, более 25 из них якобы добрались до района Москвы. Тогда, по предварительным оценкам, один или два дрона результативно атаковали НПЗ в Капотне.

После атаки 18 июня минобороны РФ заявило уже о якобы "перехвате" 555 украинских дальнобойных дронов, атаковавших разные цели на территории страны-агрессора. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что более 180 беспилотников вроде бы приблизились к столице РФ.

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Несмотря на эти заявления, реальное количество дронов, направленных именно на Москву, остается неизвестным. Такие данные могут быть подтверждены только украинской стороной.

Аналитики предполагают, что атака 16 июня могла иметь не только ударную, но и разведывательно-проверочную цель. В частности она могла помочь выявить слабые места в системе противовоздушной обороны Москвы, а также заставить российскую ПВО потратить часть боекомплекта.

Удар по НПЗ в Капотне имеет значение не только из-за поражения промышленного объекта. Завод перерабатывает около 11–12 млн. тонн нефти в год и является важным предприятием для обеспечения топливом московского региона.

В то же время атаки по Москве оказывают и политический эффект. Российская столица оцеплена несколькими эшелонами противовоздушной обороны, поэтому повторные результативные удары свидетельствуют о способности украинских дальнобойных средств преодолевать даже усиленную систему защиты.

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После таких атак Кремль может попытаться еще больше усилить ПВО Москвы. Однако это, вероятно, потребует переброски средств противовоздушной обороны из других регионов или важных объектов, что может сделать их более уязвимыми для последующих ударов.

Атака на Москву 18 июня: последние новости

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированную атаку по Москве. Глава МИД Сибигап ответил на популярный утренний вопрос россиян «Что происходит?», призвав их обратиться к Путину с пояснениями.

Украинские власти подтвердили удары по столице РФ. По словам Зеленского, Киев ответил за массированную атаку по столице, когда россияне ударили по Лавре. Он назвал атаку «совершенно справедливым ответом».

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