"Москва ищет аргументы для оправдания массовых убийств": Подоляк прокомментировал антисемитские заявления Лаврова

Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Путин пытается переписать историю, чтобы оправдать массовые убийства в Украине.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев в WWII и Холокости – еще одно свидетельство того, что Россия является правопреемником нацистской идеологии. Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Отдельно он добавил, что Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида.

Напомним, что российские войска в Мариуполе внедрили информационную блокаду. Мирные жители считают, что оккупанты взяли Киев.

Читайте также: