Москва использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине — Bloomberg

Для отмывания денег используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных банках.

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра компаний в попытках отмыть доходы от войны в Украине.

Об этом сообщает Bloobmerg.

По версии следствия, граждане РФ воспользовались слабыми проверками реестра компаний в попытках отмыть нелегальную прибыль. В частности, британские стражи порядка обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

Одна из компаний, обнаруженных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец судна для перевозки зерна. Это судно подозревается в незаконной перевозке зерна из Украины и нарушении международных санкций, рассказали анонимные чиновники.

Компания имеет три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, являющихся гражданами РФ и указавших домашние адреса в России. Ни они, ни компания не ведут никакой заметной деятельности в Лондоне.

Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими российскими гражданами, говорится в документах. Один из них – сотрудник Министерства внутренних дел России, чей домашний адрес в Companies House указан как квартира в центре Москвы.

Установлено, что для отмывания денег россияне используют счета либо в британских цифровых банках, либо зарубежных лидеров.

Анонимный источник, знакомый с расследованиями правоохранительных органов Великобритании по отмыванию денег, сказал, что преступники используют британские компании для перевода больших сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Затем они либо выводят деньги до того, как им придется представлять отчетность в Companies House, либо представляют поддельную отчетность, которая не раскрывает реальных активов компании.

В правительстве заявляют, что Великобритания предпринимает одни из самых жестких мер контроля за отмыванием денег в мире. Новый закон поможет "подавить" тысячи зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконной покупке оружия.

Напомним, Министерство финансов США заявило, что применило "одну из наиболее значимых санкций", чтобы подавить тех, кто помогает Москве в войне против Украины.

Цифры просто великолепны: Россия почувствовала ущерб, как по ней ударили санкциями - Олег Гетьман

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