Россия увеличила количество штурмовиков / © Getty Images

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В июле 2026 года фактическая численность российских военных, задействованных в штурмовых действиях на линии боевого столкновения, существенно возросла. По данным разведывательного центра Сил беспилотных систем этот показатель увеличился на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. По его словам, разведцентр СБС круглосуточно анализирует, выявляет и уничтожает россиян.

РФ существенно увеличила количество штурмовиков на фронте

В июле прогресс уничтожения российских оккупантов пилотами СБС вырос на 11% по сравнению с июнем. Ожидается, что по итогам месяца эта цифра пересечет отметку в 11 000 человек.

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Как отметил Бровди, с 1 по 25 июля удалось ликвидировать более 9028 верифицированных россиян.

Среднесуточные показатели потерь врага также растут:

Май: 310 россиян/сутки;

Июнь: 329 россиян/сутки;

Июль: 365 россиян/сутки.

Работы у украинских пилотов Сил беспилотных систем очень много. Кроме ликвидации живой силы подразделения СБС наращивают объемы уничтожения военной техники и других объектов врага.

В июле количество поражений выросло на 4% по отношению к июню и составило в среднем 1 738 целей за сутки.

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Всего в период с 1 по 25 июля было зафиксировано уничтожение 42 847 пораженных целей.

«Не танкерами и дикими ягодами единственными, как говорится», — пишет «Мадяр».

Анализируя причины увеличения россиянами количества штурмовиков, Роберт Бровди объяснил, что российское командование пытается скрыть реальное положение дел на фронте от своего руководства:

«Прежде всего, противник латает дыры между ложными докладами о состоянии/положении и фактическим пребыванием собственных позиций на ЛБС. Действенный инструмент замыливания — наращивание групп инфильтрации с единственной целью: заползти за ленту и осуществить флаговтык с селфи или внешней съемкой, именуемый заданием „ван вей тикет“. Для этого требуются дополнительные одноразовые штурмовые ресурсы».

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Причинами могут быть проверки или следствие наказания сверху.

Командующий СБС также обратил внимание, что сейчас происходит комплектование российских подразделений свежими силами, несмотря на то, что в России пока не объявили мобилизацию.

«Мы устоим. Москва ляжет. Крым откормим и отстроим», — добавил Бровди.

Атаки на Wildberries создают новые проблемы для Путина

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По оценкам The Sun, экономические последствия этих атак соразмерны ударам по российской нефтеперерабатывающей отрасли.

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