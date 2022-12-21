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Москва может объявить общую мобилизацию и закрыть границы для мужчин - Данилов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Москва может объявить общую мобилизацию и закрыть границы для мужчин - Данилов

Фото: Associated Press

Речь идет о россиянах до 65 лет.

Руководство агрессора России рассматривает вопрос об объявлении общей мобилизации в стране. Более того — Кремль может закрыть границы страны для выезда мужчин до 65 лет.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Есть информация, что для россиян могут вообще перекрыть все границы, не выпускать вообще мужчин до 65 лет за пределы этой страны. Я считаю, что так нужно было сделать давно и их нужно оградить забором", — подчеркнул он.

По словам Данилова, мир уже давно должен закрыть Российскую Федерацию "раз и навсегда, чтобы ни один самолет, ни один автомобиль с территории этой страны вообще не имел права выезжать".

Напомним, в Госдуме хотят запретить удаленную работу для сбежавших за границу. В частности, и после оглашения мобилизации. Партия "Единая Россия" подготовила и намерена внести законопроект, запрещающий работать удаленно.

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Дата публикации
Просмотры
4746
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