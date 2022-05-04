"Москва оказалась в безвыходном положении": российский политолог – о тайных переговорах РФ с Западом

Россия пытается избежать краха в войне с Украиной путём тайных переговоров с западными лидерами.

Этими переговорами занимается окружение кремлевского диктатора Путина.

Такое мнение высказал российский политолог и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Мы же все в этих вопросах воспитаны на бессмертном сериале о Штирлице. Ну, конечно, царь – не Гитлер, но все гитлеровское окружение вело переговоры: кто с Западом, кто с Советским Союзом. Все же своим будущим интересуются, а это очень обеспеченные люди .У того же Лаврова две дочери-миллионерши. Как-то нужно также беспокоиться. Вот они и бегают как шальные", — сказал он.

Пионтковский отметил, что Москва сейчас очутилась в безвыходном положении. По его словам, окружение Путина или дает "сумасшедшей группе Путина-Патрушева карт-бланш идти до конца, в самый позорный финал, или они предпримут какую-то попытку или Брестского мира, или XX съезда".

"Вот в этом бреду Лавров, между своими антисемитскими нападениями, не забыл перечислить целый ряд условий украинскому руководству для заключения мира. И не забыл, что санкции надо снять. Причем, видите ли, это Зеленский должен санкции снять. Так они кричат, что Зеленский – жалкая марионетка Запада, а теперь, Владимир Александрович, пожалуйста, санкции с нас снимите. Вот так меняется тон кремлевский", – сказал Пионтковский.

При этом эксперт высказался по поводу вероятности того, что к этим тайным переговорам были привлечены эксруководитель Администрации президента РФ Анатолий Чубайс и эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин.

"В эту олигархическую версию я не верю. Эти люди не имеют никакой власти, никакого влияния. Сменить власть может только человек с ружьем и обратиться к модели XX съезда и Брестского мира. А эти либеральные болтуны, которые все продали за огромные деньги, ни на что не способны", – говорит он.

На вопрос, кто бы мог теоретически представлять Путина, Пионтковский ответил, что формально это министерство иностранных дел, а, скорее всего, – полковники Службы внешней разведки.

"Они уже понимают, что их кастовые, профессиональные интересы расходятся сейчас с личной судьбой Владимира Владимировича Путина. Кто такой Путин? Это какой-то мелкий чиновник, дослужившийся до майора КГБ. Он для них никто, это для них отработанный материал. Его время сбрасывать, чтобы сохранить систему и что-то сохранить в Украине", – заявил он.

Напомним, что слухи об онкологическом заболевании Владимира Путина и необходимой ему операции постепенно приобретают статус официальной информации.

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