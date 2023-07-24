Москва под ударами дронов и взрывы в Крыму: все подробности о "бавовне" (видео)

Украинская сторона пока ни одну из атак не комментировала.

В понедельник утром, 24 июля, Москву атаковали боевые дроны. В результате чего повреждено несколько помещений, однако главной мишенью, по предварительным данным, было российское Минобороны.

Детальнее о российском хлопке говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Ткаченко.

Российскую столицу на рассвете атаковали 2 беспилотника. В близлежащих многоэтажках выбило стекла и повредило кровлю, но больше всего пострадал бизнес-центр, где расположена французская компания по продаже строительных материалов Леруа Марлен, которая с начала полномасштабной войны в Украине отказалась покинуть российский рынок.

В результате взрыва выбило стекло на 17 и 18-м этаже, почти 50 квадратных метров помещения разрушены до основания.



"Я спала и проснулась от взрыва, просто начало все трясти, ощущения как будто весь этот дом рухнул. Раздался громкий звук, от такого взрыва можно скакать в окно. витрины выбиты", — жалуются жители Москвы.

Испуганные жители Москвы пожаловались на атаку дронов (видео)

Кого обвиняет в атаке РФ

Российские власти обвиняют в атаке украинскую армию и традиционно кичатся, что смогла отразить нападение и заглушить дроны средствами радиоэлектронной борьбы.

А вот местные медиа сообщают – на самом деле мишенью боевых дронов были не офисные помещения, а здание российского Министерства обороны. Обломки одного из беспилотников повредили одно из его помещений, часть обнаружили неподалеку в парке Горького.

Взрывы в центре Москвы в 4 утра

Болгарский журналист расследователь Христо Грозев отмечает, что рядом также расположены секретные объекты главного разведывательного управления и групп хакеров.

Атака на Москву сегодня 24 июля. ФОТО: соцсети

24 июля, Москву атаковали боевые дроны / Фото: Associated Press



Российские СМИ сообщают, что дрон атаковал здания у Комсомольского проспекта, 17 в Москве, движение по нему после этого закрыли. Примечательно, что этот адрес находится как раз напротив штаб-квартиры ГРУ по киберпреступлению (включая FancyBear) и других военных единиц.

"Бавовна" в Крыму

В ночь на 24 июля параллельно с Москвой бавовна накрыла и аннексированный Крым. Более десятка беспилотников атаковали склад с боеприпасами в Джанкойском районе.

Из-за атаки дронов оккупантам пришлось приостановить движение по железной дороге, а в радиусе 577 километров объявить эвакуацию местных жителей.

Украинская сторона пока ни одну из атак не комментировала.

В Крыму раздаются взрывы в районе военного аэродрома

Добавим, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Крыму 24 июля была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс ", которыми российские войска несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, "бавовна" произошла в селах Вольное и Веселое Джанкойского района.

В то же время, военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что удар по Москве неизвестными беспилотными летательными аппаратами произошел после заседания Ставки, где президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможности возмездия за события в Одессе.

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