"Москва" пошла ко дну: год назад был потоплен легендарный российский крейсер

Год назад Военно-морские силы Украины одержали первую великую победу в войне с Россией — был потоплен флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва". Крейсер "Москва", затонувший в 80 милях от Одессы, внесли в реестр объектов культурной ценности Украины.

Сегодня, 13 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что крейсер станет локацией для дайверов.

"Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим, и в то же время невероятным, что многим казалось — это не может быть правдой. Ведь в последний раз россия теряла свой флагман более столетия назад", — написал он в Facebook.

Что произошло на крейсере "Москва"

На крейсере "Москва" 13 апреля возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас. Вечером, 14 апреля, в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. Официально в РФ признали 27 пропавших без вести и 17 погибших. 396 военных якобы эвакуированы.

Фото: OSINTtechnical

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Впоследствии на побережье в Одессе волны вынесли входящие в спасательный набор российского флота пакеты с "водой питьевой аварийной". Фотографией находки поделился одессит Денис Канин.

Надпись на пакетах свидетельствует, что их изготовили в Санкт-Петербурге и одобрили российским морским регистром судоходства.

Фото: Денис Канин

Издание "Думская" сообщает, что пакеты, по-видимому, остались от погибших моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва".

Суд в Севастополе признал погибшими 17 моряков из крейсера "Москва"

49 срочников из российского крейсера "Москва" снова посылают на войну против Украины.

Соответствующая информация появилась в картотеке суда. Погибшими признали 17 человек из воинской части, в которой служили моряки из крейсера. Дела, по которым опубликовано решение, — о признании граждан "без вести отсутствующим или об объявлении умершими". Заявителями в этих делах указан командир воинской части 42948 — части крейсера "Москва", а также родителей погибших военных. 16 дел было рассмотрено в июне-августе, еще одно — в сентябре. По 12 делам решение уже вступило в силу.

Справка:

Российский крейсер "Москва" имел артиллерийское, зенитное, противолодочное и минно-торпедное вооружение. Также на нем установлено 16 пусковых установок противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан", имеющих дальность поражения целей до 1000 км. Несет на борту один вертолет Ка-27.

Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун": украинское оружие, которое потопило крейсер Москва | Распаковка

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