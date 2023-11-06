Москва постепенно наращивает производство: в ГУР назвали, сколько ракет и дронов имеет РФ

Представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что примерно с весны Москва постепенно наращивает производство ракет, ища любые лазейки в международных санкциях.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

По данным ГУР, сейчас у россиян есть в запасах около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Это ориентировочно 165 "Калибров", примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 – 350 км.

Как уточнил Скибицкий, в прошлом году показатели были почти такие же. России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запасов ракет.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата — тогда снова кто-то полетит с поста. А добиться результата им будет сложно – мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", – пояснил представитель ГУР

В октябре россиянам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Из них, по словам Скибицкого, "Калибров" – 20 единиц, Х-101 – около 40.

"Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К". Кроме того, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает на Х-32. Относительно "Кинжалов", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты. Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать противокорабельные ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам", — пишет издание.

Производство "Шахедов" в РФ

В России уже частично начались работы на заводе в Елабуге, где Кремль хочет развернуть масштабное производство ударных дронов-камикадзе "Шахед". Как пояснил Скибицкий, на этом предприятии происходит только конечный сбор дронов, так называемых "Герань-2". Однако по России работают и другие, смежные заводы, поставляющие комплектующие для этих ударных БПЛА.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "Шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская Федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сбор с компонентов, которые поставлены из Ирана", — уточнил Скибицкий.

В ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять Москве незначительные партии готовых "Шахедов".

Однако первые заключенные контракты Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения готовых "Шахедов" с территории Ирана в Россию ГУР не фиксирует.

Напомним, россияне за сутки выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине.

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