"Москва" сгорела и пошла на дно: все о пожаре на крейсере РФ, который уничтожили украинские ракеты

"Москва" сгорела и пошла на дно: все о пожаре на крейсере РФ, который уничтожили украинские ракеты

В российский корабль "Москва" попали украинские ракеты.

На российском крейсере "Москва", флагмане черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал гореть. В то же время россияне утверждают, что, мол, на крейсере взорвался боеприпас.

ТСН.ua собрал все, что известно о ликвидации флагмана Черноморского флота России.

Что произошло

Сразу несколько представителей украинской власти, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его советник Алексей Арестович, а также глава Одесской ОВА Максим Марченко 13 апреля сообщили, что Военно-морские Силы Украины успешно атаковали ракетный крейсер РФ "Москва". Они выпустили по "Москве" две крылатые ракеты "Нептун".

В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

"Он пошел туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!", — сообщил Марченко 13 апреля.

Уже днем 14 апреля офицер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров уточнил, что после попадания украинских ракет на крейсере "Москва" произошел пожар, после чего он начал тонуть.

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", — заявил Владислав Назаров.

Как оправдываются в России

Минобороны РФ на удивление подтвердили информацию о пожаре на ракетном крейсере "Москва" и серьезных повреждениях, полученных в результате инцидента. Информацию, произошедшую в результате ракетного удара со стороны Украины, в министерстве обороны РФ не подтверждают. Там говорят, что причины пожара неизвестны, их устанавливают.

В государстве-агрессоре также утверждают, что якобы в результате пожара произошла детонация боеприпаса. В то же время в российском Минобороны утверждают, что по состоянию на 14 апреля на "Москве" пожар локализировали.

Крейсер, по их данным, сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение, мол, не повреждено.

"Очаги вспышки на крейсере "Москва" локализованы. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", — заявили в Минобороны РФ.

Как комментирует украинская сторона

Советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату и правозащитнику Марку Фейгину отметил, что крейсер "Москва" сильно пылал.

"С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло — два матроса покурили не в том месте, нарушили ли в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет", – сказал, шутя, Арестович.

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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что выведение из строя российского корабля является важным событием, поскольку он являлся главным кораблем России.

"И мы лишили Россию флагмана. И это, я бы больше сказал, политическая и эмоциональная победа. И то, что он стал небоеспособным, неважно, на плаву он или затонул, но он стал небоеспособным. Отремонтировать его сегодня невозможно и у Черного моря нет флагманского корабля. Это важно", — сказал Жданов в эфире Радио НВ.

Военный эксперт уточнил, что, по его данным, действительно на корабле также сдетонировал боекомплект. По его мнению, после такой детонации корабль не подлежит ремонту.

Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что россияне скрывают масштабы повреждений на "Москве". Он предполагает, что крейсер будет небоеспособным не менее года.

"По имеющимся данным, причиной "серьезных повреждений" стали отечественные крылатые ракеты "Нептун". И даже если крейсер удастся погасить, в ближайшем году он будет не боеспособным", — сообщил он.

В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя уничтожение "Москвы", отметил: "Более того, подавляющая часть Запада начала откровенно играть на нашу победу, несмотря на пугалки Путина о ядерной войне. Это уже шаг к союзничеству и уровню соли В НАТО, лед тронулся. Внутри России по этому поводу тотальная истерика, там начинают понимать, что все плохо закончится уже для самой Москвы, а не только для крейсера. Говорят, что российские элиты реально начали бояться за свое будущее. Правильно делают".

Что известно о крейсере "Москва"

Крейсер "Москва" является флагманом Черноморского флота РФ. Корабль построили на судостроительном заводе в Николаеве, который сейчас безжалостно обстреливают российские оккупанты, и был введен в эксплуатацию в 1983 году.

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Корабль входит в проект 1164 "Атлант", предусматривавший создание кораблей далекой океанской зоны, где, по плану властей РФ, должен был охотиться на авианосце США. Основное ударное вооружение корабля составляет 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

В РФ считают этот крейсер "вторым по боевой силе кораблем российского ВМФ". В то же время это довольно старый и проблемный корабль. Уже в 1991 году судно впервые стало на капитальный ремонт и модернизацию.

Уже в 2016 году у корабля снова было плачевное состояние и оно не выходило в море и не выходило, даже обсуждалась возможность его списания. Тем не менее, через два года его снова отправили на двухлетний капремонт двигателя и генераторов.

В какую сумму обошелся ремонт "Москвы" России официально не называется. Но можно предположить, что стоимость работ достигает десятков миллионов долларов.

Россияне неоднократно вовлекали "Москву" в боевые действия. В частности, "приволокли" крейсер на участие в войне против Грузии в 2008 году. Тогда этот крейсер возглавлял группу российских кораблей, захвативших главный грузинский порт Поти, где уничтожили на рейде все грузинские катера и корабли.

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А в 2014 году корабль блокировал украинские корабли в Донузлаве. В 2015 году россияне привлекли его к операции в Сирии.

Кроме того, Путин бросил "Москву" и на войну против Украины. В первый день вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, ракетный крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный, где "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал всемирно известное выражение украинского защитника — "русский военный корабль иди нах*й".

По последним данным СМИ, ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота России на днях стоял на якоре в Севастопольской бухте напротив Аполлоновой бухты. Бортовой номер и название корабля окрашены.

Заметим, что удар по крейсеру "Москва" пришелся на дату, когда на востоке Украины из-за вторжения РФ в 2014 году началась Антитеррористическая операция.

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