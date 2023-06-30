"Москва скрывает цифры": в разведке Британии оценили, сколько тратит РФ на войну в Украине

В Кремле используют засекреченные статьи бюджета, составляющие примерно 22% от общего бюджета РФ.
Военный бюджет России на 2023 год составляет около 6,6 трлн. рублей ($85,8 млрд). В частности, эти средства направлены на войну против Украины.
Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании по состоянию на 30 июня.
Как отмечают в разведке, Кремль всячески пытается скрыть цифры.
"В указанная сумма равна примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году. Однако настоящие военные расходы РФ остаются неизвестными из-за недостаточной прозрачности", — говорится в сообщении.
Москва употребляет засекреченные статьи бюджета, составляющие приблизительно 22% от общего бюджета РФ.
Добавим, что в начале 2023 года в издании Forbes подсчитали, что Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных — $36 млрд в год. Еще $24,7 млрд ушло на зарплаты и $29,1 млрд – на компенсацию раненым и семьям погибших.
В то же время эксперты отмечают, что падение российской экономики еще сильнее, чем при пандемии COVID-19, а в будущем оно только ухудшится. Президент РФ Владимир Путин начал медленно, но уверенно разрушать экономику, лишив свою страну главного рынка сбыта энергоресурсов.
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