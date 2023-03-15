Москва скрывает потери: "Черный тюльпан" находит сожженные тела россиян — The Guardian

Украинская поисковая группа "Черный тюльпан" обнаружила с февраля 2022 года 311 тела убитых российских солдат на деоккупированных территориях. Некоторых ликвидированных окупантов сжигают сами же россияне. Да РФ скрывает потери.

Рассказ руководителя группы "Черный тюльпан" Алексея Юкова опубликовало издание The Guardian.

"Мы нашли пятерых российских военных в Лиманском районе, трупы которых были сожжены", — сказал Юков.

Также, по его словам, в некоторых случаях тела российских солдат сжигали местные жители из-за невыносимого запаха.

"Есть те (военные, — Ред.), кто пытается скрыть свои потери, чтобы не тянуть с собой тела", — подчеркнул глава "Черного тюльпана".

оккупанты лишаются тел тысяч ликвидированных русских солдат. Кремль же регистрирует их как "пропавших без вести".

Напомним, по данным Генштаба, с 24 февраля 2022-го по 15 марта 2023-го ВСУ уничтожили 161 520 солдат РФ. За сутки ликвидировано еще 980 российских военных. Данные уточняются.

Издание Business Insider со ссылкой на данные Института изучения войны пишет, что Россия, несмотря на большие потери среди своих солдат, смогла захватить не более 0,04% украинской территории. В свою очередь War Mapper сообщал, что за этот период россияне смогли захватить только 85 квадратных километров, что эквивалентно 0,01% территории Украины.

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