"Москва смогла обменять качество на количество": сколько танков Россия потеряла за время войны против Украины

Российские оккупанты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли более 3000 танков. Это эквивалент всего довоенного активного инструментария РФ. Однако у Кремля достаточно бронетехники низшего качества на складах.

Об этом ссылаясь на Международный институт стратегических исследований, пишет Reuters.

Как отмечается, Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения в Украину – это эквивалент всего довоенного активного инвентаря. Однако у РФ еще достаточно бронетехники низшего качества на складах.

Украина также понесла значительные потери с начала вторжения в феврале 2022 года, но пополнение войск Западом позволило сохранить запасы, повышая качество.

"Однако Москва смогла обменять качество на количество, вытащив тысячи старых танков из хранилищ со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", — говорится в ежегодном отчете института.

Сохраняемые в России запасы означают, что Москва “потенциально может понести еще около трех лет больших потерь и пополнять резервуары из запасов, даже при более низком техническом стандарте, независимо от ее способности производить новое оборудование.

По данным Military Balance, Россия располагает 1750 основными боевыми танками, начиная от Т-55 десятилетней давности и заканчивая современными Т-80 и Т-90. В хранилище есть еще 4000.

"Ситуация подчеркнула растущее чувство тупика в боевых действиях, которое может продолжаться в 2024 году", — говорится в издании Military Balance.

В то же время, Министерство обороны России от комментариев на эту тему отказалось.

Напомним, что Россия хочет военной конфронтации с Западом.

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