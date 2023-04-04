Москва стремится восстановить шпионскую сеть в Европе – Politico

РФ продолжает продвигать кампанию по заполнению Европы своими шпионами.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Москва хочет возродить предыдущую мощь своей военной разведки. На сегодняшний день появляется все больше доказательств того, что Служба внешней разведки ведут агрессивные попытки восстановить свою сеть шпионажа. В частности, она нужна Кремлю ввиду военной помощи Западу Киеву.

"После полномасштабного вторжения России в Украину в Европе было задержано или выслано более 400 прокремлевских шпионов. Они не только занимались непосредственно своей деятельностью в пользу России, но и вербовкой в свои ряды местных жителей", — говорится в сообщении.

В качестве примера издание приводит, что в Финляндии группа россиян в стране за год уменьшилась вдвое. Также были высланы так называемые дипломаты под прикрытием, а также не давали визу тем, кто должен был заменить этих агентов.

Также читайте Бои за Бахмут: в ВСУ рассказали о потерях врага

"Важной целью для россиян является сбор информации о критической инфраструктуре Европы. А приоритетом является мониторинг производства и поставок западного оружия в Украину, отмечает директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис", — говорится в сообщении.

Кроме того, Politico добавляет, что серия арестов российских шпионов в Европе является свидетельством решимости Москвы собрать как можно больше информации об оборонных объектах и военных планах НАТО.

Отметим, в Польше активно дискутируется тема создания специального фонда для сбора денег на послевоенное восстановление Украины.

Читайте также: