Москва стянула 90 тыс. военных: какая ситуация на границе с Россией

В частности, после завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, хотя дислоцируются в Сибири и Алтае.
Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнило информацию о переброске российских войск к нашим границам, на которую обратили внимание иностранные СМИ.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Так, по состоянию на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.
РФ разместила у сухопутных и морских границ с Украиной:
- войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов;
- силы Черноморского флота РФ;
- отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.
На оккупированных территориях Донбасса действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.
Кроме того, не все воинские части РФ после последних учений вернулись в места дислокации.
К учениям во втором полугодии 2021 года Кремль привлек силы Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.
После завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от государственной границы с Украиной.
В ГУР напомнили, что Москва периодически перебрасывает и накапливает военные подразделения у границ для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.
Раньше:
- Washington Post сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.
- Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.
- В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.
- В свою очередь вчера, 1 ноября, украинская разведка заявила, что не подтверждает данные о дополнительной переброске войск России.