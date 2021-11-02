Москва стянула 90 тыс. военных: какая ситуация на границе с Россией

Москва стянула 90 тыс. военных: какая ситуация на границе с Россией

В частности, после завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, хотя дислоцируются в Сибири и Алтае.

Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнило информацию о переброске российских войск к нашим границам, на которую обратили внимание иностранные СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Так, по состоянию на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

РФ разместила у сухопутных и морских границ с Украиной:

войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов;

силы Черноморского флота РФ;

отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

На оккупированных территориях Донбасса действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Кроме того, не все воинские части РФ после последних учений вернулись в места дислокации.

К учениям во втором полугодии 2021 года Кремль привлек силы Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

После завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от государственной границы с Украиной.

В ГУР напомнили, что Москва периодически перебрасывает и накапливает военные подразделения у границ для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Раньше:

Washington Post сообщила , что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.

, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной. Американское издание Politicо опубликовало спутниковые фотографии , на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. В этой связи Пентагон заявил, что обеспокоен действиями РФ на границе с Украиной, которые вызывают дестабилизацию. США заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

В свою очередь вчера, 1 ноября, украинская разведка заявила, что не подтверждает данные о дополнительной переброске войск России.

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