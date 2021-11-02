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Москва стянула 90 тыс. военных: какая ситуация на границе с Россией

Москва стянула 90 тыс. военных: какая ситуация на границе с Россией

Associated Press

В частности, после завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, хотя дислоцируются в Сибири и Алтае.

Главное управление разведки (ГУР) Украины уточнило информацию о переброске российских войск к нашим границам, на которую обратили внимание иностранные СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Так, по состоянию на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

РФ разместила у сухопутных и морских границ с Украиной:

  • войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов;
  • силы Черноморского флота РФ;
  • отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

На оккупированных территориях Донбасса действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

Кроме того, не все воинские части РФ после последних учений вернулись в места дислокации.

К учениям во втором полугодии 2021 года Кремль привлек силы Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

После завершения учений подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около 260 километров от государственной границы с Украиной.

В ГУР напомнили, что Москва периодически перебрасывает и накапливает военные подразделения у границ для поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

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