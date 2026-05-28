Москва угрожает Киеву новыми ударами: эксперты объяснили, зачем это Кремлю

Владимир Путин / © Associated Press

Россия усилила угрозы в адрес Украины, заявив о якобы подготовке «последовательных и систематических ударов» по Киеву. В Москве утверждают, что целями должны стать предприятия украинского ВПК, командные пункты и центры принятия решений.

Об этом говорится в материале BBC.

Также российский МИД призвал иностранцев и работников дипломатических представительств как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

Несмотря на резкую риторику, в МИД Украины отмечают, что общий уровень угрозы для Киева и других городов не изменился. Россия уже более четырех лет регулярно атакует украинские населенные пункты ракетами и дронами.

Новым является не сам факт угроз, а способ, которым Кремль пытается их объяснить. Москва связывает свои заявления с ударом по Старобельску на временно оккупированной Луганской области, где, по утверждению РФ, погибли гражданские. Украина настаивает на том, что целью был военный объект на оккупированной территории.

Военный аналитик и бывший сотрудник украинской разведки Иван Ступак считает, что такая риторика может быть попыткой Кремля контролировать информационную повестку дня. По его словам, когда в России растут проблемы в экономике и обществе, власти пытаются переключать внимание на месть.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины также видят в этих угрозах несколько целей. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия не имеет стратегических успехов на фронте, поэтому пытается давить на Украину психологически.

Еще одна цель Москвы – повлиять на западных партнеров Киева. Призывы к дипломатам покидать Киев могут быть элементом давления на страны, которые поддерживают Украину военно и политически.

Коваленко также считает, что Кремль пытается отвлечь внимание от украинских дальнобойных ударов по территории РФ и от неспособности полностью оградить собственные регионы, в частности Москву.

На этом фоне западные аналитики отмечают, что характер войны постепенно меняется не в пользу России. По оценкам Института изучения войны, РФ несет большие потери, а ее продвижение на фронте замедляется. В последние месяцы потери российской армии превышают темпы ее пополнения.

В то же время, новые угрозы не уменьшают опасности для Украины. Недавно Россия уже совершила одну из самых массированных атак по Киеву и другим регионам, применив сотни дронов и десятки ракет.

Украинская ПВО сбила большинство целей, однако часть ракет достигла целей. По имеющимся данным, при атаке РФ применила и ракету типа «Орешник», которую сложно перехватывать обычными средствами ПВО.

В Воздушных силах подчеркивают, что главной проблемой остается ограниченное количество ракет-перехватчиков. Для защиты от баллистики Украине необходимы дополнительные системы Patriot и боеприпасы к ним.

Следовательно, ужесточение угроз Кремля может свидетельствовать не только о намерении продолжать удары, но и о росте нервозности в Москве. Россия пытается компенсировать проблемы на фронте и уязвимость своей территории террором и психологическим давлением на Украину и ее союзников.

Напомним, ранее РФ публично угрожала новыми дальнобойными ударами по Киеву, в том числе по так называемым «центрам принятия решений».

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, 24 мая Россия применила против Украины сразу две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Одна из них попала в Киевскую область, другая упала на временно оккупированной территории Донбасса.

