Москва угрожает заблокировать работу ОБСЕ на российско-украинской границе — Кулеба

Глава украинского МИД призвал ОБСЕ отреагировать на шантаж и пренебрежение со стороны России.

Россия игнорирует уставные обязательства члена ОБСЕ и безосновательно грозит полностью остановить работу наблюдателей СММ на границе с Украиной.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве.

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"В мае Россия заставила ОБСЕ сократить продолжительность мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной, а сейчас угрожает полным закрытием этих миссий", — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД убежден, что Кремль просто не хочет, чтобы независимые наблюдатели ОБСЕ видели военные формирования и технику РФ вдоль российско-украинской границы.

"Украина настаивает, что эта миссия, в "Гуково" и "Донецке", должна продолжить работу и после 31 июля. Шантаж и пренебрежение со стороны России в ОБСЕ может остановить только принципиальная позиция этой организации. Украина всегда будет на стороне ОБСЕ", — подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS предостерег американцев от игнорирования агрессии России.

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