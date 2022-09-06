Москва в отчаянии: журналисты выяснили, у какой страны Путин покупает ракеты и артснаряды для бомбардировок Украины

Россия покупает у Северной Кореи миллионы ракет и артиллерийских снарядов для бомбардировок Украины.

Покупка Москвой миллионов снарядов и ракет в Северной Корее является признаком того, что мощные санкции, введенные за агрессию против Украины и убийства мирных людей, серьезно ограничили ее цепочки поставок.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американскую разведку. Аналогичные данные привел в беседе с CNN анонимный американский чиновник.

Эти разведданные рассекретили через несколько дней после того, как стало известно о закупке Россией первой партии иранских ударных беспилотников.

Как пишет NYT, представители правительства США заявили, что решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, препятствуют способности Москвы получать поставки для своей армии.

Американский чиновник сказал, что кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, ожидается, что Россия будет пытаться приобрести дополнительное северокорейское оборудование.

"Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать у Северной Кореи", — сказал Мэйсон Кларк, возглавляющий российскую группу в Институте изучения войны.

По словам американского чиновника, новое соглашение с Северной Кореей свидетельствует об отчаянии в Москве. Военный эксперт Фредерик В. Каган сказал, что обращение к Северной Корее является признаком того, что Россия, кажется, не в состоянии производить самый простой материал, необходимый для ведения войны.

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"Единственная причина, по которой Кремль должен покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или кого-нибудь другого, состоит в том, что Путин не хотел или не мог мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом простом уровне", — сказал Каган.

В американской администрации считают, что из-за западных санкций Россия испытывает острую нехватку поставок вооружений и в будущем может попытаться закупить еще больше военной техники у КНДР.

Напомним, в Минэнерго рассказали, сколько деньжат потеряет Россия из-за нефтяного эмбарго ЕС.

Как сообщалось, Северная Корея предлагает России 100 тысяч добровольцев для войны в Украине.

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