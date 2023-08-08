"Москва ведет войну не против Украины": Подоляк сделал неожиданное заявление

РФ ищет болезненные точки в разных странах мира.

Происходящие сейчас в Центральной Африке события являются частью общей стратегии России по дестабилизации ситуации в мире.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, такая стратегия РФ предполагает поиск болевых точек в разных частях света.

"Каждый конфликт имеет органическую предпосылку, но невозможно не замечать, что за ним торчат уши Москвы, которая инвестирует в разбухание огня. Москва ведет войну не против Украины, а против глобального мирового порядка безопасности", — подчеркнул советник ОП.

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Он убежден, что любая попытка умиротворить агрессора, чтобы обеспечить прежний баланс сил, лишь усугубит аппетиты агрессора и его пренебрежительное поведение.

"Что агрессор действительно уважает, так это язык силы. Сила – политическая решительность и увеличение оружейных пакетов", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в Нигере военные, захватившие власть в страны, заявили о частичном закрытии воздушного пространства и возможном вторжении в страну иностранных государств.

На фоне этого лидеры ЭКОВАС проведут саммит в столице Нигерии Абуджи в 10 августа, чтобы решить, как поступить дальше.

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