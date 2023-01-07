Москвичам и питерцам приготовиться: в ГУР Минобороны сообщили подробности дополнительной мобилизации в РФ

По информации военной разведки, в российскую армию планируют мобилизовать прежде всего мужчин из крупных городов России.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что в вооруженные силы государства-агрессорки планируют мобилизовать до полумиллиона россиян. Дополнительная мобилизация может начаться уже 15 января - сразу после новогодне-рождественских праздников.

Об этом он рассказал в комментарии "t-online", передает пресс-служба ГУР Минобороны.

По словам Черняка, проект указа о дополнительной мобилизации уже существует. В этот раз она будет проходить, прежде всего, в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

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Как сообщается, в вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Напомним, ранее представитель ГУР Минбороны Вадим Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования после объявленной дополнительной мобилизации.

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