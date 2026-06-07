- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 865
- Время на прочтение
- 2 мин
Мост в районе Чонгара поражен: оккупанты перекрыли движение в Крым
В районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсона зафиксирован вероятный удар по мосту. Оккупационные власти заявляют об атаке дронов и перекрытии движения через пункт «Джанкой». Логистика российских войск может испытать трудности.
Российские оккупанты временно остановили движение через установленный ими «пункт пропуска ”Джанкой”». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.
ВСУ атаковали мост в районе Чонгара — заявление оккупантов
В Генеральном штабе Украины официально не сообщали о поражении моста в районе Чонгара.
Так называемый «губернатор Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что сегодня ночью в результате атаки дронов был атакован мост в населенном пункте Чонгар, находящийся под временной оккупацией россиян.
По его словам, движение через пропускной пункт "Джанкой" временно перекрыто.
Проезд автомобилей происходит через автомобильные пропускные пункты «Армянск» и «Перекоп».
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что поврежденный мост — один из ключевых маршрутов между временно оккупированным Крымом и украинским Югом под временной оккупацией.
Его вероятное поражение усложнит логистику российских оккупантов.
«Оккупационные власти уже ищут обходные маршруты, а российская логистика традиционно получила новые трудности».
Крым: последние новости
Напомним, нынешняя война перешла в этап воздушного истощения: из-за застоя на фронте Россия усилила террор украинских городов, в частности, Киева. Враг использует нехватку ракет для ПВО у ВСУ.
Украина же отвечает масштабными ударами дальнобойных дронов по глубокому тылу РФ, включая нефтяной терминал и корабль в Санкт-Петербурге.
Самая острая ситуация сложилась в оккупированном Крыму, где из-за систематических атак украинских беспилотников на логистические пути возник серьезный топливный кризис, который привел к ограничениям и запрету продажи бензина. Топливный кризис также затронул Белгород и Подмосковье.
Дефицит горючего на полуострове является следствием того, что ВСУ превратили главную трассу поставок Е-58 в опасную зону, осуществив за весну 2026 года по меньшей мере 230 атак.