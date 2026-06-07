Мост в районе Чонгара поражен: оккупанты перекрыли движение в Крым

Удар по Чонгарскому мосту

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Российские оккупанты временно остановили движение через установленный ими «пункт пропуска ”Джанкой”». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

ВСУ атаковали мост в районе Чонгара — заявление оккупантов

В Генеральном штабе Украины официально не сообщали о поражении моста в районе Чонгара.

Так называемый «губернатор Херсонской области» Владимир Сальдо заявил, что сегодня ночью в результате атаки дронов был атакован мост в населенном пункте Чонгар, находящийся под временной оккупацией россиян.

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По его словам, движение через пропускной пункт "Джанкой" временно перекрыто.

Проезд автомобилей происходит через автомобильные пропускные пункты «Армянск» и «Перекоп».

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что поврежденный мост — один из ключевых маршрутов между временно оккупированным Крымом и украинским Югом под временной оккупацией.

Его вероятное поражение усложнит логистику российских оккупантов.

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«Оккупационные власти уже ищут обходные маршруты, а российская логистика традиционно получила новые трудности».

Крым: последние новости

Напомним, нынешняя война перешла в этап воздушного истощения: из-за застоя на фронте Россия усилила террор украинских городов, в частности, Киева. Враг использует нехватку ракет для ПВО у ВСУ.

Украина же отвечает масштабными ударами дальнобойных дронов по глубокому тылу РФ, включая нефтяной терминал и корабль в Санкт-Петербурге.

Самая острая ситуация сложилась в оккупированном Крыму, где из-за систематических атак украинских беспилотников на логистические пути возник серьезный топливный кризис, который привел к ограничениям и запрету продажи бензина. Топливный кризис также затронул Белгород и Подмосковье.

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Дефицит горючего на полуострове является следствием того, что ВСУ превратили главную трассу поставок Е-58 в опасную зону, осуществив за весну 2026 года по меньшей мере 230 атак.

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