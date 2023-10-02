"Мосты сожжены": Жданов объяснил, почему Запад не может устать поддерживать Украину

Запад оказывает и будет продолжать оказывать военную помощь Украине, потому что давно определился, на чьей стороне он "играет". Никаких сомнений в том, что США и Европа будут продолжать снабжать нас оружием и боеприпасами, нет и быть не может. И все это потому, что коллективный Запад не готов к войне с Российской Федерацией.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

"Мосты сожжены": Запад уже определился, на чьей он стороне

Он четко и однозначно дал понять, чей союзник Запад в войне между Украиной и РФ: “Я вам скажу так, что если бы сотрудничество с РФ Запада было более выгодным, чем поддержка Украины в борьбе с Россией, то, поверьте, они бы уже давно переметнулись. на сторону РФ”.

“Мероприятие не может устать в этом случае, потому что они приняли решение. Знаете, как говорится? Мосты сожжены, и они определились, по какую сторону баррикад они находятся. Уже обратной дороги для Запада нет”, — сказал Жданов.

"Трамписты" у власти: чем они опасны для США

Также эксперт объяснил, чем опасен для США факт наличия "трампистов" у власти: "Вот эти "трамписты", которые пытаются блокировать военную помощь Украине, они только углубляют внутреннюю и внешнюю позицию США на мировой арене. Они просто опускают США из мирового геополитического Олимпа, делая свою страну более уязвимой перед тем же Китаем”.

"Запад понимает, зачем бороться с русским фашизмом"

При этом Жданов подчеркнул: “Точно так же западные страны: они приняли нашу сторону, они поняли, что с российским фашизмом нужно бороться, потому что если сегодня Украина не остановит российский фашизм, то завтра этот фашизм придет сначала в Восточную Европу, а затем будет столкновение с Западной Европой. Они сегодня не готовы вступать в военное противостояние с путинской Россией.

Именно поэтому все разговоры о том, что Запад устанет, Западу надоест, Запад не сможет ... Если это действительно произойдет, значит они проиграли. Мы просто в этом случае будем бороться до своей последней возможности, самый плохой вариант – попадем под оккупацию РФ, а они завтра будут стоять на коленях”, – сказал эксперт.

«Следующий саммит G20 будет проходить в Москве и руководить этим саммитом будет Путин. И будет рассказывать Шольцу, Макрону, Сунаку, Байдену, как правильно учитывать интересы России в мировой геополитике. Именно поэтому Запад никогда не устанет до тех пор, пока мы не победим», — резюмировал Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: А если Запад устанет поддерживать Украину? | Жданов

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