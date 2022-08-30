"Мосты все раз**бали, ни заехать, ни уехать нельзя": оккупант рассказывает жене о точных ударах ВСУ на Херсонщине

Главное управление разведки перехватило разговор оккупанта с женой, он жалуется на разбитые мосты и на отмену отпусков.

Военная разведка перехватила разговор русского оккупанта с супругой. Захватчик жалуется на ситуацию с мостами в Херсонской области, а также на отмену всех отпусков.

Об этом свидетельствует перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Мосты все раз**бали, все, теперь ни заехать, ни уехать нельзя. Все — передвижение "по нулям", — говорит военный РФ.

Его жена упоминает про мост на букву "А" (вероятно Антоновский – ред.). Женщина отмечает, что в России уверяют, что его восстановили.

На что оккупант отвечает, что его "разх*ярили весь".

"Них*я его не восстановили, пополам сложился и упал в реку", — добавил российский захватчик.

Кроме того, оккупант пожаловался на отмену отпусков. А жена рассказала, что никакой ротации для военных не будет, и некоторые российские военные, приезжающие в отпуска, отказываются возвращаться в Украину, и их увольняют по статье.

#ГУРперехват ‼️“МОСТЫ ВСЕ РАЗЬЕ*АЛИ, ВСЕ! ТЕПЕРЬ НЕ ВЪЕХАТЬ, НЕ УЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!” Военный РФ рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области, а его жена – о сборах в воинской части Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Вторник, 30 августа 2022 г.

Напомним, что украинские военные на южном фронте в ночь на 30 августа уничтожили 159 кафиров и 60 единиц вражеской техники.

Освобождение Херсона: на Антоновском мосту произошли три мощных взрыва

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