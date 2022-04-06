"Мой отец хотел бы их задушить": Зеленский - о российских военных, которые вторглись в Украину

Он подчеркнул, что в нашей стране оккупантов ждет только смерть.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому каналу Habertürk рассказал, как к российскому вторжению в Украину относится его семья.
Глава государства убежден, что его отец собственноручно хотел бы задушить российских оккупантов, которые принесли горе на украинские земли.
"Спросите моих родителей, которые прожили в Советском Союзе. Русскоязычные люди, прожившие свою жизнь в Советском Союзе. Спросите их, чтобы они хотели сделать с этими российскими войсками, которые пришли защитить все русское. Я думаю, мой отец сказал бы, что он хотел бы задушить их. Без альтернатив", - сказал Зеленский.
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